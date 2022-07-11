В Тульской области автомобилист сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте Фото: материалы пресс-служб

10 июля в 15:45 на улице Заводской в Ясногорске Тульской области произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительной информации, 24-летний молодой человек на автомобиле Ssangyong Actyon сбил пешехода – 35-летнего мужчину, который, выйдя из-за стоящего автомобиля, пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.