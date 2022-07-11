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Происшествия11 июля 2022 13:03

В Тульской области автомобилист сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Пострадавшего мужчину госпитализировали с различными травмами
Источник:kp.ru
В Тульской области автомобилист сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

В Тульской области автомобилист сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Фото: материалы пресс-служб

10 июля в 15:45 на улице Заводской в Ясногорске Тульской области произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительной информации, 24-летний молодой человек на автомобиле Ssangyong Actyon сбил пешехода – 35-летнего мужчину, который, выйдя из-за стоящего автомобиля, пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.