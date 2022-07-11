Два жителя Тульской области заразились боррелиозом после укуса клещей

За минувшую неделю, с 4 по 10 июля, за медицинской помощью с укусами клещей обратились 357 человек, 128 из них - дети. Чаще всего люди "цепляли" клещей на придомовой территории (35%), на территории садово-огородных товариществ (39%), при посещении лесов (9,5%) и других территорий (16,5 %). Из этих укушенных двое, взрослые жители Тулы и Алексинского района, заболели клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).

По данным мониторинга, с 1 марта в регионе зарегистрировали 2518 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 826 детей, что на 16% выше среднемноголетнего уровня.

За время мониторинга исследовано 1 754 клеща, в том числе 1424 снятых с людей и 330 из природных биотопов. От общего числа бореллиями инфицированы 16,7% клещей, анаплазмой - 7,3%, что выше среднемноголетнего уровня. Инфицированность эрлихиями составляет 0,2%.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает правила поведения в природе, помогающие снизить вероятность присасывания клещей:

– используйте репелленты (средства для отпугивания насекомых и клещей);

– носите закрытую, светлую одежду, головные уборы;

– осматривайте, себя, товарищей и домашних животных на наличие клещей;

– старайтесь меньше ходить по высокой траве и кустам.

– если присасывания избежать не удалось, обращайтесь медицинскую организацию.

Провести исследование клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита, боррелиями, возбудителями других клещевых инфекций можно в лабораториях:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, улица Оборонная, 114, 37-38-64);

- ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (Тула, улица Московская, 17, 21-23-69).

Если на месте присасывания образовалось красное пятно, повысилась температура тела, появились мышечные боли, сыпь, общее недомогание, необходимо срочно обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща.