В Тульской области автомобилистка сбил 17-летнего юношу на мотоцикле Фото: материалы пресс-служб

9 июля в 00:30 на 117-м километре автодороги «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск - Узловая» Кимовского района Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал подросток.

По предварительной информации, 39-летняя женщина на автомобиле Ford Focus не уступила дорогу ехавшему в попутном направлении мотоциклу Vento Riva под управлением 17-летнего юноши.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия пострадавший находился в мотошлеме и без защитной экипировки.