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Происшествия11 июля 2022 9:22

В Туле на улице Тимирязева ВАЗ, уходя от столкновения, врезался в угол дома

Водитель автомобиля был госпитализировал с травмами
Источник:kp.ru
В Туле на улице Тимирязева ВАЗ, уходя от столкновения, врезался в угол дома

В Туле на улице Тимирязева ВАЗ, уходя от столкновения, врезался в угол дома

Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Староникитской и Тимирязева вечером 10 июля, в 18:32, произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 22-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-217230 врезался в угол дома, когда пытался избежать столкновения с автомобилем Peugeot 308 под управлением 29-летней женщины, которая при повороте налево не убедилась в безопасности своего манёвра, создала помеху ВАЗу. Отмечается, что при этом в момент ее маневра ВАЗ совершал обгон через сплошную линию разметки.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, который был госпитализирован.