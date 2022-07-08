Туляки пожаловались на мусор и испражнения на территории Кондуков Фото: соцсети

Жители Тульской области пожаловались на состояние знаменитых Кондуков6 в соцсетях появилась запись, авто которой рассказала, что на территории Кондуков разбросаны горы мусора. Туалетов нет и отдыхающим приходится справлять нужду в лесу, к тому же на территории Кондуков много автомобилей.

Напомним, несколько дней назад за въезд в Кондуки начали брать оплату с въезжающих, и туляков, отдавших по 200 рублей за въезд возмутило состояние курорта.

В комментариях ситуацию прокомментировала администрация Узловского района. По их заявлению, в Кондуках регулярно убираются в рамках субботников и экологических акций, там установлены мусорные контейнеры и подписан договор на на вывоз отходов с «МСК – НТ», однако из-за большого наплыва посетителей вывезти весь мусор не получается.

В своем комментарии администрация уточнила, что уборка территории "за несознательными туристами", которые не могут донести мусор до контейнера, осуществляется раз в неделю. На территории установлены мусорные контейнеры, два биотуалета, чтобы не загрязнять лесополосу. Планируется поставить еще один. Все условия для соблюдения чистоты созданы.

"Пользуясь случаем, просим вас и настоятельно рекомендуем соблюдать порядок, убирать за собой мусор", – так прокомментировали жалобы в администрации Узловского района.