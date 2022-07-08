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Происшествия8 июля 2022 9:58

В Тульской области участковый задержал вооруженного грабителя, несмотря на ранение

Злоумышленник ударил сотрудника полиции ножом, но все равно был обезврежен
Источник:kp.ru
В Тульской области участковый задержал вооруженного грабителя, несмотря на ранение

В Тульской области участковый задержал вооруженного грабителя, несмотря на ранение

Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове Тульской области 6 июля среди бела дня ранее неоднократно судимый неработающий местный житель решил ограбить магазин. Он успел забрать алкогольные напитки и продукты из торгового центра и бросился бежать.

Однако убегающего злоумышленника случайно заметил участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» лейтенант полиции Дмитрий Рогов, который в свой выходной день шел за покупками. Он, не раздумывая, бросился за похитителем и догнал его.

«В ходе задержания грабитель выхватил нож и ударил участкового в предплечье. Несмотря на ранение, Дмитрий Рогов обезвредил его и передал прибывшим на место происшествия коллегам», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный 31-летний грабитель был доставлен в отдел полиции. В отношении него принято процессуальное решение.