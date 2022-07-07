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Происшествия7 июля 2022 13:45

В Туле она Одоевском шоссе автоледи сбила 16-летнего велосипедиста

Юноша ехал по прилегающей территории без защитной экипировки
Источник:kp.ru
В Туле она Одоевском шоссе автоледи сбила 16-летнего велосипедиста

В Туле она Одоевском шоссе автоледи сбила 16-летнего велосипедиста

Фото: материалы пресс-служб

6 июля в 12:50 на Одоевском шоссе в Туле автомобилистка на KIA сбила несовершеннолетнего велосипедиста.

По предварительной информации, 50-летняя женщина на автомобиле KIA Sorento сбила 16-летнего велосипедиста, который ехал по прилегающей территории.

В результате ДТП пострадал велосипедист, получивший различные травмы, но после оказания медицинской помощи он был отпущен. В момент происшествия пострадавший находился без защитной экипировки.