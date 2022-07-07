В Туле она Одоевском шоссе автоледи сбила 16-летнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

6 июля в 12:50 на Одоевском шоссе в Туле автомобилистка на KIA сбила несовершеннолетнего велосипедиста.

По предварительной информации, 50-летняя женщина на автомобиле KIA Sorento сбила 16-летнего велосипедиста, который ехал по прилегающей территории.

В результате ДТП пострадал велосипедист, получивший различные травмы, но после оказания медицинской помощи он был отпущен. В момент происшествия пострадавший находился без защитной экипировки.