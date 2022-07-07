В Тульской области задержали двух велосипедных воров из Ефремова и Ясногорска Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с приходом лета участились кражи велосипедов как из подъездов многоквартирных домов, так и с пространств возле домов, магазинов, в местах отдыха граждан.

Так, за прошедшие сутки в Ефремове и Ясногорске полицейские раскрыли кражи трёх велосипедов и задержали злоумышленников. Ими оказались безработный ранее судимый за кражи 30-летний житель Ефремова, который украл из подъезда многоквартирного дома по улице Строителей один велосипед, и безработный ранее судимый за разбой 21-летний молодой человек, который увел из подъезда дома по улице Ленина в Ясногорске два детских велосипеда - «Стелс» и «Навигатор». От задержанных получены признательные показания.

В настоящее время полицейскими проводится работа по установлению обстоятельств данных происшествий, решается вопрос о привлечении мужчин к уголовной ответственности за совершенные ими противоправные деяния.