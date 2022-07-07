В Донском Тульской области прокуратура проверила сообщение о нарушении водоснабжения Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Донского провела проверку после публикации жалобы жителей в социальной сети «Вконтакте». Жители сообщили, что в микрорайоне Новоугольный на улице Наркомовской нарушено холодное водоснабжение.

Проверка установила, что вопреки требованиям закона поставщик холодного водоснабжения ООО «Водоканал Д» не обеспечил нормативную работу водной сети по данной улице.

По результатам проверки также будет дана оценка деятельности администрации города по решению вопросов местного значения в интересах жителей.

В защиту прав граждан будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.