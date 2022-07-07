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Происшествия7 июля 2022 7:45

В Тульской области в столкновении с "ГАЗелью" погиб мотоциклист

ДТП произошло на автодороге «Донской-Богородицк» Узловского района
Источник:kp.ru
В Тульской области в столкновении с "ГАЗелью" погиб мотоциклист

В Тульской области в столкновении с "ГАЗелью" погиб мотоциклист

Фото: соцсети

Накануне, 6 июля, в 14.30, на 16-м километре автодороги «Донской-Богородицк» Узловского района, недалеко от села Ивановка, произошло смертельное ДТП.

По имеющейся информации, мужчина на мотоцикле Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с "ГАЗелью" NEXT, за рулем которой находился 38-летний водитель. В момент аварии автомобиль разворачивался на нерегулируемом Т-образном перекрестке.

В результате ДТП от полученных травм мотоциклист скончался на месте.

В Тульской области в столкновении с "ГАЗелью" погиб мотоциклист

В Тульской области в столкновении с "ГАЗелью" погиб мотоциклист

Фото: соцсети