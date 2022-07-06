В Туле на Рязанском шоссе вылетевший на "встречку" автомобиль устроил тройное ДТП Фото: соцсети

Днем 5 июля в Туле на улице Рязанской произошло тройное ДТП, лишь чудом обошедшееся без пострадавших.

По словам очевидцев, которые едва не стали участниками, 25-летний парень, ехавший из Калуги в сторону гипермаркета «Глобус», не увидел знак «кирпич», выехал на встречную полосу. Очевидцы на "Шевроле Лачетти" смогли избежать столкновения, но сразу за ними виновник столкнулся с "Фольксвагеном Тигуаном" и зацепил "Фольксваген Жук".

В Туле на Рязанском шоссе вылетевший на "встречку" автомобиль устроил тройное ДТП Фото: соцсети

Автор поста сообщает, что виновнику ДТП стало плохо, но из машины он вышел сам.