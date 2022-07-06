В Туле спасатели нашли и обезвредили 205 артиллерийских снарядов
Фото: материалы пресс-служб
5 июля группа выполнения специальных работ Управления противопожарной службы Тульской области обезвредила 205 артиллерийских снарядов калибром 76 мм.
Снаряды времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Туле на Веневском шоссе.
Управление МЧС напоминает, что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.