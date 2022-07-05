В Туле на улице Большой в ДТП пострадала пассажирка мотоцикла Фото: материалы пресс-служб

4 июля в 19:45 произошло ДТП с участием мотоциклиста на улице Большой в Туле.

По предварительной информации, 28-летний молодой человек на автомобиле Lada Priora при повороте налево не уступил дорогу и другому транспорту и столкнулся с мотоциклом Stels YX200-C5B5 под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадала 24-летняя пассажирка мотоцикла, которой оказали медицинскую помощь на месте, после чего девушка была отпущена. В момент происшествия водитель и пассажир мотоцикла были в шлеме, но без защитной экипировки.