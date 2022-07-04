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Происшествия4 июля 2022 13:37

11-летняя девочка попала под колеса автомобиля Volkswagen в Тульской области

Ребенок был госпитализирован с различными травмами
Источник:kp.ru
В 11-летняя девочка попала под колеса автомобиля Volkswagen в Тульской области

В 11-летняя девочка попала под колеса автомобиля Volkswagen в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

1 июля в 13:50 на улице Арматурной города Алексина Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительной информации, 55-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Transporter сбил несовершеннолетнего пешехода - 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход госпитализирован с различными травмами.