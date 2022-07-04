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Общество4 июля 2022 12:07

В суд Тульской области передали дело о гибели ребенка в аквапарке в Рязани

На скамье подсудимых оказались директор школы, учителя и сотрудник турфирмы
Источник:kp.ru
В суд Тульской области передали дело о гибели ребенка в аквапарке в Рязани

В суд Тульской области передали дело о гибели ребенка в аквапарке в Рязани

Фото: Алексей ФОКИН

Директор узловской школы, двое учителей, сопровождавших школьников в Рязань, и сотрудник турфирмы, организовавший ту самую поездку, стали обвиняемыми по уголовному делу по факту гибели ребенка в аквапарке «Окская жемчужина». Об этом сообщает Myslo.

Тулякам предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Напомним, 25 сентября 2020 года группа школьников из 61-й школы в Узловой приехали в аквапарк в селе Поляны, Рязань, в сопровождении взрослых. В какой-то момент купавшийся в бассейне 13-летний мальчик стал тонуть, взрослые вытащили подростка из воды и оказали помощь, но привести мальчика в чувство не смогли, и ребенок умер.