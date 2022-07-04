Момент ДТП в Узловском районе Тульской области попал на запись камер Фото: соцсети

В соцсетях появилось видеозапись камер наблюдения, на которую попал момент ДТП в Узловском районе на 52-м километре автодороги Тула-Новомосковск (поворот на Донской).

Напомним, в ночь с 1 на 2 июля, около 23:00, в Узловском районе Тульской области произошло серьезное ДТП с пятью пострадавшими: 40-летняя женщина за рулем Ravon Genta не предоставила преимущество движения автомобилю Mitsubishi Lancer, которым управлял 29-летний туляк.

Обоих водителей отпустили после оказания медицинской помощи на месте, но двое человек пострадали серьезнее: 37-летняя женщина была госпитализирована с с черепно-мозговой травмой и ушибом бедра, а женщина 62 лет получила сочетанную и черепно-мозговую травмы, а также переломы бедра и обеих голеней. Находится в реанимации.