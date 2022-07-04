За выходные в Тульской области выявили 28 пьяных водителей Фото: материалы пресс-служб

За прошедшие выходные дни, 2 и 3 июля, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 28 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Из них:

- 11 человек получили протоколы за управление машиной в состоянии опьянения,

- 11 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования,

- 2 человека оказались за рулем не только пьяными, но и без права управления транспортом,

- 4 водителя попались на нетрезвом вождении не в первый раз - на них были собраны уголовные материалы.

Кроме того, в отношении 7 водителей составили протоколы об административном правонарушении за управление транспортным средством лицом, заведомо лишенным права управления транспортными средствами.