За выходные в Тульской области выявили 28 пьяных водителей
Фото: материалы пресс-служб
За прошедшие выходные дни, 2 и 3 июля, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 28 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Из них:
- 11 человек получили протоколы за управление машиной в состоянии опьянения,
- 11 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования,
- 2 человека оказались за рулем не только пьяными, но и без права управления транспортом,
- 4 водителя попались на нетрезвом вождении не в первый раз - на них были собраны уголовные материалы.
Кроме того, в отношении 7 водителей составили протоколы об административном правонарушении за управление транспортным средством лицом, заведомо лишенным права управления транспортными средствами.