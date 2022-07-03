На 3 июля в Тульской области выявили 36 заболевших коронавирусом за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 3 июля, 11:00, за последние сутки в Тульской области выявили 36 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 176 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 6 человек.

35 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрирован 152 260 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 229 человек.