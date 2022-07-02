В Новомосковске Тульской области жители пожаловались на массовые отравления собак Фото: соцсети

Жители Новомосковска сообщают о том, что во дворе дома №2а по улице Олимпийская массово травят бродячих собак.

Отмечается, что в этом дворе поселилась целая стая, на которую жители жаловались во все инстанции, однако им сообщили, что поскольку собаки чипированы, они не могут быть отловлены повторно.

Теперь же в соцсетях сообщают, что жители Олимпийской, похоже, решили взять инициативу в свои руки.

«Гипсовый, Олимпийская 2а, травят собак. Это уже вторая за три дня, умирают в мучениях на глазах детей и взрослых! Шок и истерика. По видео можно вычислить, кто кидает отраву, хватит безнаказанности! Где этот пресловутый закон!» - написали в сопровождении к фото.

В комментариях к посту мнения ожи разделились, однако несмотря на то, что собачья стая действительно может приносить неудобства и даже угрожать безопасности людей, стоит помнить, что самовольная травля животных является нарушением закона.