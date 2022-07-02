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Общество2 июля 2022 12:05

В Тульской области на четыре дня с 3 по 6 июля объявлено метеопредупреждение из-за жары

Ожидается жара с максимальной температурой воздуха днем до +30…+32 градусов
Источник:kp.ru
В Тульской области на четыре дня с 3 по 6 июля объявлено метеопредупреждение из-за жары

В Тульской области на четыре дня с 3 по 6 июля объявлено метеопредупреждение из-за жары

Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни, с 3 по 6 июля, местами на территории Тульской области ожидается жара с максимальной температурой воздуха днем до +30…+32 градусов.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона рекомендации по действиям при жаре:

- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;

- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;

- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.