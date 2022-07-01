2 июля в центре Тулы на двух участках ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН

2 июля в центре Тулы из-за проведения мероприятий в честь Дня ветеранов боевых действий ограничат движение транспорта на двух участках дорожной сети, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству города.

С 00.00 до 12.00 на улице Каминского от улицы Ленина до Демонстрации будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

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С 16.30 до 18.00 на улице Скуратовской от Калинина до проспекта Ленина будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного.