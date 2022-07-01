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Общество1 июля 2022 12:28

Стала известна судьба Тульской областной детской музыкальной школы, о закрытии которой говорили в прошлом году

Согласно постановлению, она войдет в состав колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского
Источник:kp.ru
Стала известна судьба Тульской областной детской музыкальной школы, о закрытии которой говорили в прошлом году

Стала известна судьба Тульской областной детской музыкальной школы, о закрытии которой говорили в прошлом году

Фото: Алексей ФОКИН

Постановление о вхождении Тульской областной детской музыкальной школы в состав колледжа искусств им. Даргомыжского подписал заместитель губернатора Тульской области, а предложение о реорганизации двух учреждений поступило от министерства культуры региона, являющегося учредителем колледжа.

Все юридические процедуры будут проведены до 1 ноября 2022 года. Напомним, в прошлом году ходили разговоры о закрытии музыкальной школы при колледже искусств, высказывались мнения и подписывались коллективные письма как за так и против этой идеи.