Стала известна судьба Тульской областной детской музыкальной школы, о закрытии которой говорили в прошлом году Фото: Алексей ФОКИН

Постановление о вхождении Тульской областной детской музыкальной школы в состав колледжа искусств им. Даргомыжского подписал заместитель губернатора Тульской области, а предложение о реорганизации двух учреждений поступило от министерства культуры региона, являющегося учредителем колледжа.

Все юридические процедуры будут проведены до 1 ноября 2022 года. Напомним, в прошлом году ходили разговоры о закрытии музыкальной школы при колледже искусств, высказывались мнения и подписывались коллективные письма как за так и против этой идеи.