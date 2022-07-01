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Происшествия1 июля 2022 9:21

В Туле безработный украл из кассы магазина 17 тысяч рублей

Он проник в помещение магазина после закрытия, повредив пластиковую дверь
Источник:kp.ru
В Туле безработный украл из кассы магазина 17 тысяч рублей

В Туле безработный украл из кассы магазина 17 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В Зареченском округе Тулы полицейские установили подозреваемого в краже 17 тысяч рублей из магазина по улице Пузакова.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался безработный ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель. Предположительно, он проходил ночью мимо магазина и внезапно решил его ограбить, для чего проник внутрь, повредив пластиковую дверь.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».