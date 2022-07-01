В Туле безработный украл из кассы магазина 17 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Зареченском округе Тулы полицейские установили подозреваемого в краже 17 тысяч рублей из магазина по улице Пузакова.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался безработный ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель. Предположительно, он проходил ночью мимо магазина и внезапно решил его ограбить, для чего проник внутрь, повредив пластиковую дверь.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».