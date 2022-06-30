20 июля в Туле и области заработают сирены и громкоговорители Фото: материалы пресс-служб

20 июля в Тульской области пройдет проверка готовности систем оповещения населения: в городах и поселках заработают сирены и громкоговорители.

Включенные электросирены являются сигналом «Внимание всем!», который передается при угрозе ЧС в городах, на железнодорожных станциях и промышленных объектах.

По этому сигналу тулякам следует включить радио и телевидение и прослушать сообщение Ситуационного центра Губернатора Тульской области, а затем действовать в соответствии с полученной информацией.