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Общество30 июня 2022 10:30

20 июля в Туле и области заработают сирены и громкоговорители

В регионе запланирована проверка готовности систем оповещения населения
Источник:kp.ru
20 июля в Туле и области заработают сирены и громкоговорители

20 июля в Туле и области заработают сирены и громкоговорители

Фото: материалы пресс-служб

20 июля в Тульской области пройдет проверка готовности систем оповещения населения: в городах и поселках заработают сирены и громкоговорители.

Включенные электросирены являются сигналом «Внимание всем!», который передается при угрозе ЧС в городах, на железнодорожных станциях и промышленных объектах.

По этому сигналу тулякам следует включить радио и телевидение и прослушать сообщение Ситуационного центра Губернатора Тульской области, а затем действовать в соответствии с полученной информацией.