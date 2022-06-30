Тульский "Арсенал" обыграл московское "Чертаново" со счетом 4:0 Фото: Алексей ФОКИН

29 июня тульский «Арсенал» провел домашний контрольный матч в рамках летних сборов, сыграв с московским клубом «Чертаново» и победив со счетом 4:0, сообщает телеграм-канал болельщиков ФК «Арсенал».

В первом тайме гол забил Роман Изотов, во втором — Гурам Аджоев, Данила Янов и игрок гостей, поразивший свои ворота. Стоит отметить, что в сезоне-2021/22 «Чертаново» заняло 14-е место во второй группе ФНЛ-2.

Следующий контрольный матч «Арсенал» проведет с ФК «Рязань». Этот футбольный клуб тоже состоит в ФНЛ-2. Игра состоится в Туле 2 июля в 17:00.