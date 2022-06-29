В центре Тулы отремонтируют около 1,6 километра дорог

В центре Тулы отремонтируют около 1,6 км дорог Фото: материалы пресс-служб

В Туле начали ремонт дорог в центре города - планируется отремонтировать участки общей протяженностью около 1,6 км. Так, работы пройдут:

- на улице Дзержинского (участок от Садового переулка до улицы Советской,

- на улице Менделеевской,

- на улице Революции (участок от улицы Советской до улицы Менделеевской,

- в Чапаевском проезде.

Здесь отремонтируют дорожное покрытие, съезды, бортовые камни, парковочные карманы, тротуары, смотровые и ливневые колодцы, а также обустроят искусственные дорожные неровности.

Так, на улице Революции специалисты уложили выравнивающий слой, сейчас ведут работы по поднятию люков смотровых колодцев. А на улице Менделеевской рабочие сегодня отфрезеровали асфальт и в ближайшие дни приступят к укладке выравнивающего слоя.