В центре Тулы отремонтируют около 1,6 километра дорог

В центре Тулы отремонтируют около 1,6 км дорог
Фото: материалы пресс-служб
В Туле начали ремонт дорог в центре города - планируется отремонтировать участки общей протяженностью около 1,6 км. Так, работы пройдут:
- на улице Дзержинского (участок от Садового переулка до улицы Советской,
- на улице Менделеевской,
- на улице Революции (участок от улицы Советской до улицы Менделеевской,
- в Чапаевском проезде.
Здесь отремонтируют дорожное покрытие, съезды, бортовые камни, парковочные карманы, тротуары, смотровые и ливневые колодцы, а также обустроят искусственные дорожные неровности.
Так, на улице Революции специалисты уложили выравнивающий слой, сейчас ведут работы по поднятию люков смотровых колодцев. А на улице Менделеевской рабочие сегодня отфрезеровали асфальт и в ближайшие дни приступят к укладке выравнивающего слоя.