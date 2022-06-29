В Туле ищут пропавшего без вести 71-летнего мужчину Фото: соцсети

В Туле поисковики отряда "ЛизаАлерт" ищут пропавшего без вести 71-летнего Александра Васильевича Серегина. Его местонахождение неизвестно с 26 июня 2022 года.

Пропавший ростом 175 см, худощавого телосложения, сероглазый и русоволосый. Был одет в желто-серую футболку, темно-синие спортивные брюки, серые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят связаться с инфоргом отряда Молли (Вероника) по телефону 8-910-585-56-85.