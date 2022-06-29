В тульских школах теперь перед занятиями будут поднимать флаг России и слушать гимн страны Фото: материалы пресс-служб

Согласно регламенту, который разработало Минпросвещения России, в школах страны, в том числе - в тульских школах, подъем флага будет проводиться в первый учебный день каждой учебной недели перед первым уроком во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.

Площадкой для церемонии могут стать актовый зал, холл и другие помещения школы. Участвовать в мероприятии будут школьники, представители совета обучающихся и совета родителей, учителя и администрация учреждения. Также допускаются приглашенные гости.

Выносить и поднимать флаг будет поручено знаменной группе. В начале церемонии дается команда для построения: «Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации – СМИРНО! Флаг внести!». после этого знаменная группа выносит флаг, останавливается у флагштока, разворачивается направо и встает смирно. После специальной команды флаг поднимают и устанавливают на подставку.