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Происшествия28 июня 2022 9:42

В Туле пьяный молодой человек на Volkswagen устроил ДТП: пострадал водитель второй машины

Volkswagen столкнулся с Renault при развороте на Хомяковском шоссе
Источник:kp.ru
В Туле пьяный молодой человек на Volkswagen устроил ДТП: пострадал водитель второй машины

В Туле пьяный молодой человек на Volkswagen устроил ДТП: пострадал водитель второй машины

Фото: материалы пресс-служб

27 июня в 17:10 на Хомяковском шоссе в Туле произошло очередное "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, нетрезвый 28-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и при развороте столкнулся с автомобилем Renault Fluence под управлением 62-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault, после оказания медицинской помощи отпущен.