В Туле пьяный молодой человек на Volkswagen устроил ДТП: пострадал водитель второй машины Фото: материалы пресс-служб

27 июня в 17:10 на Хомяковском шоссе в Туле произошло очередное "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, нетрезвый 28-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и при развороте столкнулся с автомобилем Renault Fluence под управлением 62-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault, после оказания медицинской помощи отпущен.