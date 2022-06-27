В Тульской области в столкновении Volkswagen и LАDА пострадали четверо взрослых и годовалый мальчик Фото: материалы пресс-служб

26 июня в 17:50 на 7-м километре автодороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» Щекинского района Тульской области произошло ДТП с "перевертышем".

По предварительной информации, 71-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LАDА КАLINА под управлением 32-летнего мужчины, который поворачивал налево. После этого LАDА вылетела в левый кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали: водитель и пассажиры LADA - 32-летняя женщина и годовалый мальчик, все трое были госпитализированы с различными травмами, а также, пассажиры автомобиля Volkswagen - 41-летняя женщина и 16-летняя девушка, которые после оказания медицинской помощи были отпущены.

В момент происшествия мальчик находился в специальном детском удерживающем устройстве, девушка была пристегнута ремнем безопасности.