В Тульской области дети из семей участников спецоперации получат поддержку при поступлении в вузы Фото: Алексей ФОКИН

В правительстве Тульской области обсудили дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции.

Так, председатель комитета Тульской области по науке и инноватике доложил, что детям из семей участников спецоперации будет оказываться поддержка при поступлении в вузы. Абитуриенты смогут получить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей независимо от того, в какой университет они поступят.

Министерству труда и социальной защиты и министерству финансов региона до 1 августа глава региона поручил выработать и утвердить понятный и удобный порядок оформления выплаты.