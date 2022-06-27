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Общество27 июня 2022 13:46

В Тульской области дети из семей участников спецоперации получат поддержку при поступлении в вузы

Это стало известно на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона
Источник:kp.ru
В Тульской области дети из семей участников спецоперации получат поддержку при поступлении в вузы

В Тульской области дети из семей участников спецоперации получат поддержку при поступлении в вузы

Фото: Алексей ФОКИН

В правительстве Тульской области обсудили дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции.

Так, председатель комитета Тульской области по науке и инноватике доложил, что детям из семей участников спецоперации будет оказываться поддержка при поступлении в вузы. Абитуриенты смогут получить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей независимо от того, в какой университет они поступят.

Министерству труда и социальной защиты и министерству финансов региона до 1 августа глава региона поручил выработать и утвердить понятный и удобный порядок оформления выплаты.