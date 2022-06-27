В Тульской области 11-летний мальчик на мопеде столкнулся с автомобилем SKODA Фото: материалы пресс-служб

25 июня в 11:40 на 68-м километре автодороги «Тула-Белев» Одоевского района Тульской области в ДТП попал несовершеннолетний мальчик.

По предварительной информации, 11-летний подросток, не имеющий водительских прав, на мопеде «Дельта» столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем SKODA Kodiaq под управлением 45-летней женщины.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия мальчик находился в шлеме и без защитной экипировки.