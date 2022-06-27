В Новомосковске нетрезвая чиновница спровоцировала ДТП и скрылась с места происшествия Фото: соцсети

Как стало известно, вечером 25 июня в Новомосковске на пересечении улиц Калинина и Пашанина произошло ДТП, о котором в соцсетях сообщили очевидцы. по их словам, нетрезвая женщина за рулем УАЗа «Патриот» врезалась в другую машину, "подсадила" человека на капот и скрылась с места ДТП.

Происшествие попало на видеозапись, в том числе есть кадры внутри салона УАЗа, где рядом с рычагом на коробке передач можно заметить бутылку, похожую на пивную. По данным Госавтоинспекции, люди в аварии не пострадали.

Очевидцы и местные жители утверждают, что участница ДТП – заместитель директора районного благоустройства. В администрации Новомосковска подтвердили, что машина действительно принадлежит управлению районного благоустройства, но была ли за ее рулем именно чиновница - будут выяснять, хотя, по словам главы администрации "нет оснований не доверять жителям, ставшим очевидцами". В случае причастности сотрудника администрации к происшедшему, администрация города поспособствует ее жесткому наказанию.