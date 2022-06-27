Тулячка заявила в полицию об угоне автомобиля с грудным ребенком в салоне

25 июня, вечером, в полицию Тулы обратилась местная жительница, которая сообщила об угоне машины с грудным ребенком в салоне.

Однако, когда автомобиль нашли и остановили, выяснилось, что за рулем был муж женщины. Супруги сейчас находятся в процессе развода, и, по предварительной информации, в тот вечер женщина была против того, чтобы ребенок ночевал с мужем. Поэтому и позвонила в полицию, когда мужчина забрал его.

Сейчас сотрудники УМВД выясняют все детали произошедшего, женщине теперь грозит ответственность за ложное сообщение о преступлении.