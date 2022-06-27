В Туле на улице Ложевой выгорела квартира: пожарные эвакуировали двоих человек
Фото: материалы пресс-служб
26 июня в 16:45 произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Ложевой в Туле. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.
Им потребовалось около 10 минут, чтобы ликвидировать открытое пламя. В процессе пожарные эвакуировали и спасли из горящего дома 2 человек. Никто из людей не пострадал.
В результате происшествия в квартире выгорели комнаты, стены закоптились по всей площади.
Причина пожара устанавливается.