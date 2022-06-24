В ближайшие выходные в Туле ожидается аномальная для июня жара до +32 градусов Фото: Алексей ФОКИН

По данным специалистов центра «Фобос», в эти выходные, 25 и 26 июня, в Тульскую область и Центральную Россию в целом придет аномальная жара. Ее принес скандинавский циклон, который уже пришел на нашу территорию и продолжает усиливать свое влияние.

Уже сегодня температура воздуха в разных частях области поднялась до +23…+28 градусов, а в выходные станет еще жарче: в субботу воздух прогреется до +25…+30 градусов, в воскресенье - до +27…+32 градусов. При этом ночью особой прохлады тоже ждать не стоит - температура воздуха не будет снижаться ниже +13…+18 градусов.

Такая жара для июня в Тульской области аномальна - это почти на десять градусов выше многолетней нормы.