В Узловой Тульской области автомобиль сбил 17-летнего юношу на велосипеде Фото: материалы пресс-служб

23 июня в 17:20 на улице Беклемищева в Узловой Тульской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка-велосипедиста.

По предварительной информации, 42-летний мужчина на автомобиле GREAT WALL на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог сбил 17-летнего юношу, который ехал на велосипеде по главной дороге.

В результате ДТП велосипедиста госпитализировали с различными травмами, в момент происшествия юноша был без защитной экипировки.