Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июня 2022 10:01

В Узловой Тульской области автомобиль сбил 17-летнего юношу на велосипеде

Пострадавшего велосипедиста госпитализировали с травмами
Источник:kp.ru
В Узловой Тульской области автомобиль сбил 17-летнего юношу на велосипеде

В Узловой Тульской области автомобиль сбил 17-летнего юношу на велосипеде

Фото: материалы пресс-служб

23 июня в 17:20 на улице Беклемищева в Узловой Тульской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка-велосипедиста.

По предварительной информации, 42-летний мужчина на автомобиле GREAT WALL на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог сбил 17-летнего юношу, который ехал на велосипеде по главной дороге.

В результате ДТП велосипедиста госпитализировали с различными травмами, в момент происшествия юноша был без защитной экипировки.