в Ясногорске Тульской области Сhеvrоlet сбил 66-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

23 июня в 13:00 на улице Петра Смидовича в Ясногорске Тульской области сбили пешехода.

По предварительной информации, 67-летний мужчина, не имеющий водительских прав, управлял автомобилем Сhеvrоlet Nivа и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.