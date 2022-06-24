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Происшествия24 июня 2022 9:11

В Ясногорске Тульской области Сhеvrоlet сбил 66-летнюю женщину

Пострадавшую с травмами госпитализировали
Источник:kp.ru
в Ясногорске Тульской области Сhеvrоlet сбил 66-летнюю женщину

в Ясногорске Тульской области Сhеvrоlet сбил 66-летнюю женщину

Фото: материалы пресс-служб

23 июня в 13:00 на улице Петра Смидовича в Ясногорске Тульской области сбили пешехода.

По предварительной информации, 67-летний мужчина, не имеющий водительских прав, управлял автомобилем Сhеvrоlet Nivа и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.