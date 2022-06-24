Туляков пригласили принять участие в субботнике на Всехсвятском кладбище Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульский историко-архитектурный музей приглашает жителей Тулы принять участие в субботнике на территории Всехсвятского кладбища, который пройдет 25 июня.

Участники субботника смогут не тлько оказать помощь в сохранении, но и изучить культурное наследие на участке купцов Золотаревых. Особый интерес вызывает почти трехметровое в высоту надгробие Ивана Васильевича Золотарёва (1833−1909 годы жизни) в центре участка, выполненное в стиле модерн и изготовленное из черного гранита.

Сбор пройдет в 10:00 перед Всехсвятским кафедральным собором на улице Льва Толстого, 79. При себе нужно иметь перчатки, инструменты и репелленты.