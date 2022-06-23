24 июня в Туле десятки домов останутся без электричества Фото: Алексей ФОКИН

24 июня часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118 (чётн.), 29-73 (нечётн.), 118-а; пер. Колхозный, 2; ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а;

с 09:30 до 13:30 - пр-т Ленина, 47, 49;

с 11:00 до 17:00 - Мясново: ул. Кабакова, 73, 79, 75, 77-а, 79-а, 79, 92; ул. Полюсная, 16; 12-й пр-зд, 24; ул. Тихмянова, 36; ул. М. Жукова, 14, 14-а, 14-в, 14-г, 12; Парашютный пр-зд, 36, 38, 38-а, 38-б; ул. Дружбы, 32.