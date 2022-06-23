В Тульской области семеро охотников убили самку благородного оленя Фото: Алексей ФОКИН

Семеро жителей Киреевского района обвиняются в незаконной охоте на благородного оленя.

Как установили в рамках предварительного расследования, 8 декабря 2021 года утром они приехали в лесной массив «Красный лес», где заметили следы благородного оленя, охота на которого в 2021 году была запрещена. Мужчины выследили с собаками одну самку оленя и несколько раз в нее выстрелили, убив животное. Тушу отвезли в гараж одного из охотников, освежевали и поделили мясо на 7 частей.

Таким образом, окружающей среде и объектам животного мира, являющимся государственной собственностью Российской Федерации, нанесли ущерб, оценивающийся в 70 000 рублей.

Дело передано в суд, охотники находятся под подпиской о невыезде.