Двое пенсионеров из Тулы лишились 16 тысяч рублей каждый, пытаясь купить лекарства Фото: Алексей ФОКИН

В Зареченском округе Тулы двое местных жителей, 68 и 70 лет стали жертвами мошенничества: они планировали купить медицинские препараты и мебель через интернет-сайты, однако после перечисления денег товара они не получили.

Пожилые люди лишились 16 тысяч рублей и 15 900 рублей соответственно.

Также от подобных мошеннических действий пострадали и другие жители Тульской области. Так, жительница Советского округа53-летняя женщина, работающая педагогом в общеобразовательной школе, при попытке купить одежду, лишилась более 9 тысяч рублей.

Несостоявшиеся покупки через сеть Интернет также совершили жители Щекино и Киреевска. 51-летний щекинец, работающий механиком на крупном предприятии района, лишился 450 тысяч рублей, которые он перевел мошенникам, желая приобрести компьютерную технику. А 34-летний кимовчанин, руководитель отдела местного предприятия, перечислил злоумышленникам 15 тысяч рублей за мебель, но так ее и не дождался.