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Общество23 июня 2022 10:01

В Кимовске Тульской области свалки на кладбище убрали только после вмешательства прокуратуры

Там были выявлены свалки отходов от уборки мест захоронения, а также сухой травы
Источник:kp.ru
В Кимовске Тульской области свалки на кладбище убрали только после вмешательства прокуратуры

В Кимовске Тульской области свалки на кладбище убрали только после вмешательства прокуратуры

Фото: материалы пресс-служб

В Кимовске, в микрорайоне Сельхозтехника, на территории общественного кладбища прокуратура выявила многочисленные несанкционированные свалки отходов от уборки мест захоронения, а также сухой травы.

При этом МКУ «Универсал-Ком», отвечающее за содержание кладбища, вопреки требованиям закона не приняло своевременных мер к ликвидации свалок.

Межрайонная прокуратура внесла руководителю казенного учреждения представление, свалки были ликвидированы.

Также в отношении ответственного должностного лица учреждения возбудили дело об административном правонарушении.