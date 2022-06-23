В Кимовске Тульской области свалки на кладбище убрали только после вмешательства прокуратуры Фото: материалы пресс-служб

В Кимовске, в микрорайоне Сельхозтехника, на территории общественного кладбища прокуратура выявила многочисленные несанкционированные свалки отходов от уборки мест захоронения, а также сухой травы.

При этом МКУ «Универсал-Ком», отвечающее за содержание кладбища, вопреки требованиям закона не приняло своевременных мер к ликвидации свалок.

Межрайонная прокуратура внесла руководителю казенного учреждения представление, свалки были ликвидированы.

Также в отношении ответственного должностного лица учреждения возбудили дело об административном правонарушении.