Пьяным сбил подростка и скрылся с места ДТП: в Тульской области осудили водителя Фото: Алексей ФОКИН

35-летний житель Ясногорского района Тульской области был признан виновным в том, что нарушил ПДД, будучи пьяным за рулем, что привело по неосторожности к причинению тяжкого вреда здоровью человека, после чего виновник покинул место ДТП.

В суде установлено, что вечером 9 февраля 2022 года житель села Теляково Ясногорского района, не имея водительских прав, пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21112. На четвертом километре автодороги «Ясногорск – Денисов – Горшково» водитель выехал на встречную полосу, где сбил несовершеннолетнего велосипедиста. После ДТП злоумышленник с места аварии скрылся. 16-летнему подростку из Ясногорска были нанесены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.