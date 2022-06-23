В Туле инспекторы пожарного надзора проверили торговые центры Фото: материалы пресс-служб

21 и 22 июня в Туле проверили места массового пребывания людей - торговые центры «Гостиный двор» и «Рио». Также сотрудники управления надзорной деятельности совместно с представителями испытательной пожарной лаборатории провели показательные занятия по соблюдению требований пожарной безопасности.

В ходе мероприятий спасатели проверили состояние:

- систем противопожарной защиты,

- эвакуационных путей и выходов,

- первичных средств пожаротушения.

Также они провели беседы на противопожарную тематику с арендаторами помещений.