В Туле инспекторы пожарного надзора проверили торговые центры
Фото: материалы пресс-служб
21 и 22 июня в Туле проверили места массового пребывания людей - торговые центры «Гостиный двор» и «Рио». Также сотрудники управления надзорной деятельности совместно с представителями испытательной пожарной лаборатории провели показательные занятия по соблюдению требований пожарной безопасности.
В ходе мероприятий спасатели проверили состояние:
- систем противопожарной защиты,
- эвакуационных путей и выходов,
- первичных средств пожаротушения.
Также они провели беседы на противопожарную тематику с арендаторами помещений.