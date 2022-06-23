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Общество23 июня 2022 9:22

В Туле инспекторы пожарного надзора проверили торговые центры

Также они провели показательные занятия по соблюдению требований пожарной безопасности
Источник:kp.ru
В Туле инспекторы пожарного надзора проверили торговые центры

В Туле инспекторы пожарного надзора проверили торговые центры

Фото: материалы пресс-служб

21 и 22 июня в Туле проверили места массового пребывания людей - торговые центры «Гостиный двор» и «Рио». Также сотрудники управления надзорной деятельности совместно с представителями испытательной пожарной лаборатории провели показательные занятия по соблюдению требований пожарной безопасности.

В ходе мероприятий спасатели проверили состояние:

- систем противопожарной защиты,

- эвакуационных путей и выходов,

- первичных средств пожаротушения.

Также они провели беседы на противопожарную тематику с арендаторами помещений.