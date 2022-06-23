На Московской неделе моды представили тульский бренд одежды

Модный тульский глянец "Золотой квадрат" по достоинству оценил качество и изысканной крой одежды.

Тульский дизайнер представит свой бренд JULVERN на Московской неделе моды с 20 по 26 июня. Модный тульский глянец "Золотой квадрат" по достоинству оценил качество и изысканной крой одежды.

- На Московской недели моды в этом году туляки представлены достойно, - рассказала главный редактор журнала "Золотой квадрат" Эльвира Гафина. - К примеру, вчера на деловой программе одним из спикеров стала тулячка Анастасия Ноздря - баер, которая в 2022 году активно работает именно с российскими марками премиум и мидл-сегмента. Еще одна тулячка, Оксана Гуляева, запускает в Туле производство мужской одежды и активно позиционирует себя как тульского производителя мужской одежды. Из туляков в шоуруме также был представлен бренд JULVERN: баеры непосредственно могли познакомиться с этой маркой (пощупать, посмотреть). В коллекции представлена как верхняя одежда (плащи, пуховики, куртки), так и повседневная (платья). С точки зрения маркетинга и упаковки у JULVERN достаточно высокий уровень. Можно сказать, что JULVERN - достойный игрок на всероссийском фэшн-рынке.

Туляки на Московской неделе моды: баер Анастасия Ноздря, главный редактор журнала "Золотой квадрат" Эльвира Гафина и производитель мужской одежды Оксана Гуляева

Напомним, Московская неделя моды проходит в столице с 20 по 26 июня. В Московской неделе моды участвуют дизайнеры и бренды всех стилей и направлений, магазины, профильные учебные заведения, фабрики одежды, тканей и фурнитуры. Благодаря поддержке города у представителей отрасли появилась возможность заявить о себе, представить свои коллекции, найти новых партнеров, клиентов, покупателей и заказчиков.

Кроме того, участники смогут ознакомиться с полным циклом производства одежды (от эскиза до пошива), а также посмотреть кинофильм под открытым небом и послушать кавер-группы.