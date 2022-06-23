Почему в Центральном парке Тулы закрылись все торговые палатки

В Центральном парке Тулы закрылись все торговые палатки Фото: Алексей ФОКИН

Туляки обратили внимание, что в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова закрылись все торговые палатки, где раньше можно было приобрести воду, мороженое или попкорн.

Как стало известно "КП", такая ситуация сложилась из-за того, что контракты, заключенный с предпринимателями на аренду торговых мест, завершились, а продлить их без проведения торгов не удалось. Администрация парков намерена провести аукцион для определения новых арендаторов.

Однако предприниматели, занимавшие эти места до недавнего времени, не согласны с законностью такого решения вопроса и через суд добиваются продления договоров без торгов. Правда, шансы у них не велики - преимущественное право на продление контракта было разовым, владельцы палаток им уже воспользовались.

Аукцион будет объявлен после завершения всех судебных процессов, а на время споров на территории появятся передвижные торговые точки в виде декоративных тележек, чтобы не лишать туляков возможности купить воду и угощения в парке.