Мошенники обманом забрали 400 тысяч рублей у 90-летней тулячки Фото: Алексей ФОКИН

В полицию Тулы с заявлением обратился 23-летний мужчина, который сообщил, что днём у его 90-летней бабушки преступники выманили обманом 400 тысяч рублей.

Как оказалось, пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что её дочь, переходя дорогу на красный сигнал светофора, спровоцировала ДТП, в котором пострадали люди.Незнакомец попросил передать крупную сумму денег на проведение операции пострадавшим. Женщина, испугавшись за судьбу дочери, собрала все имевшиеся в квартире деньги, завернула в полотенце и сбросила сверток в окно, как просил звонивший. В это время под окном 4 этажа, где живет потерпевшая, уже находился второй мошенник, который забрал деньги и скрылся. Когда вечером с работы домой пришли родственники пенсионерки, выяснилось, что её обманули.

Сейчас в полиции проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.