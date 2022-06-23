В Туле возобновили движение трамваев по проспекту Ленина после капитального ремонта путей Фото: материалы пресс-служб

В Туле на участке от улицы Станиславского до улицы Николая Руднева завершился капитальный ремонт трамвайных путей. Здесь отремонтировали участок длиной почти 2 км в однопутном исчислении.

В течение нескольких дней на участке проводили обкатку, с сегодняшнего дня движение трамваев возобновилось в полном объеме.

Напомним, работы начали в середине апреля, за время ремонта здесь полностью заменили рельсошпальную решетку и многослойное основание под них.

Дальше в этом году планируется капитальный ремонт трамвайных путей по улице Металлургов на участке от Театрального переулка до улицы Гастелло. Сейчас идет подготовка к выполнению 1-го этапа работ от Театрального переулка до улицы Чаплыгина.