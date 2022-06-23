В Тульской области жительница Узловой задушила мужчину в результате пьяной ссоры Фото: Алексей ФОКИН

31-летняя жительница Узловой Тульской области обвиняется в убийстве.

По версии следствия, в ночь с 9 на 10 апреля 2022 года женщина выпивала в компании своего сожителя и их общего знакомого в квартире последнего. В какой-то момент между обвиняемой и хозяином квартиры произошел конфликт, и она, сдавив шею мужчины, повалила его на пол, несколько раз ударила ногами по туловищу и голове, а затем наступила ногой на горло. От полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте происшествия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Узловский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.